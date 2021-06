Inter, Young tra rinnovo e Watford: “Inzaghi lo vuole, Ashley ha chiesto…”

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'esterno inglese, in scadenza con i nerazzurri al 30 giugno

Ashley Young prende tempo e riflette. L’esterno ha ricevuto la proposta dell’ Inter per prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno, ma al momento non ha ancora dato una risposta definitiva.

Come riportato da Calciomercato.com, “l'Inter ha proposto ad Ashley Young un altro anno di contratto ma il calciatore ha chiesto tempo per riflettere. Il laterale inglese aveva messo in preventivo il rientro in patria, ad attenderlo c'è il Watford, club in cui vorrebbe chiudere la carriera. Ma Simone Inzaghi sarebbe felice di averlo con lui nei prossimi 12 mesi e per questo motivo l'Inter sta provando a far cambiare idea al calciatore, che dovrebbe dare una risposta entro le prossime 48 ore”, si legge.