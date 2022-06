Pedullà: “Cambiaso, accordo di massima Juve-Genoa. Oggi rilancio Inter a questa cifra”

Derby d’Italia tra Inter e Juventus per Andrea Cambiaso, esterno di proprietà del Genoa. Ecco la situazione per Pedullà

Derby d’Italia tra Inter e Juventus per Andrea Cambiaso , esterno di proprietà del Genoa. I nerazzurri sono stati i primi a muoversi per il classe 2000, ma i bianconeri nelle ultime ore hanno accelerato. Ecco le ultimissime sul giocatore secondo Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta: “Cambiaso, la Juve ha un accordo di massima con il Genoa. Ma oggi l’Inter ha intenzione di rilanciare fino a 6 milioni cash”, si legge su Twitter.

Ulteriori dettagli sulla situazione sono arrivati poi dal sito di Pedullà: "La Juve ha una base di accordo per circa 3 milioni, il cartellino del difensore Dragusin e il possibile coinvolgimento del giovane Baseggio. L’Inter, che si era mossa prima di tutti, ha preannunciato un rilancio già per la giornata di oggi, soltanto cash fino a 6 milioni, eventualmente senza contropartite. Gli altri club accostati a Cambiaso sono fuori per una questione di appeal rispetto a Inter e Juve. Ci sono un paio di proposte dall’estero, anche importanti, ma ormai sembra davvero una volata a due. Con i nerazzurri che preparano il rilancio dopo la base di intesa di ieri tra Genoa e Juve", si legge.