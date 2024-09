In settimana l'ex giocatore dell'Inter dovrebbe essere a Genova per le visite mediche e poi la firma sul suo nuovo contratto

"Per qualcuno Gilardino in sette giorni, dalla partita di Venezia a quella con la Juventus passando attraverso l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Sampdoria, si sarebbe giocato la credibilità che si è faticosamente costruito in un anno e mezzo portando il Genoa in serie A e poi facendolo diventare la migliore neopromossa dei cinque maggiori campionati europei. Offrire al popolo inferocito la testa dell’allenatore questa volta non basterebbe a calmare la piazza... Tudor? Era stato contattato lo scorso anno dopo la rovinosa partita d’esordio con la Fiorentina. Ora difficilmente accetterebbe di avventurarsi in una situazione ad alto rischio. E comunque viaggia su 2 milioni netti a stagione", si legge sul quotidiano.