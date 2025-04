Fabio Cannavaro non è più il tecnico della Dinamo Zagabria. In una nota sul proprio sito ufficiale il club croato ha comunicato l'esonero

Fabio Cannavaro non è più il tecnico della Dinamo Zagabria. In una nota sul proprio sito ufficiale il club croato ha comunicato l'esonero dell'ex giocatore di Juventus, Inter e Napoli, rimasto in panchina poco più di tre mesi disputando 14 partite ufficiali.

Il bilancio in campionato è di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con la Dinamo che si trova attualmente al terzo posto in classifica. In Coppa invece è arrivata un'eliminazione ai quarti contro l'Osijek, mentre in Champions League la squadra croata è arrivata vicina alla qualificazione al playoff dopo aver battuto 2-1 il Milan.