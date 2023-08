Carlos Augusto, Inter convinta: “In Brasile lo definiscono il terzino più…”

"In patria lo definivano il terzino sinistro più europeo del Brasile, e nella scorsa stagione — la prima in A —, ha messo insieme 35 presenze, 6 reti e 5 assist. Fisicità, buonissima tecnica e duttilità («quinto» di alto livello, capace anche di agire da centro-sinistra in una difesa a 3): queste le caratteristiche che hanno convinto l’ad nerazzurro Marotta e il ds Ausilio a puntare forte su Carlos Augusto, che arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 13,5 milioni di euro".