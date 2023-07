Carnevali ci scherza su: “Un portiere per l’Inter? Presto o ci andranno Marotta o Ausilio in porta”

Il dirigente del Sassuolo, amico di lunga durata dell'ad nerazzurro, ha scherzato sul momento di impasse nella trattativa per il sostituto di Onana

«Il club nerazzurro avrà un portiere a breve visto che conosco Ausilio e Marotta? Noi non gliene diamo neanche uno, ce li teniamo entrambi - ha risposto ridendo - spero che l'Inter lo trovi presto o ci andranno Marotta o Ausilio in porta. Ma sono sicuro che risolveranno tutto al meglio come sempre».