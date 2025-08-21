L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Skysport del mercato neroverde

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 03:02)

«Napoli su Pinamonti? Per Pinamonti a oggi non sono arrivate offerte precise ed interessanti, mentre per Lauriente non ci sono state proposte soddisfacenti, sono arrivate soprattutto dalla Turchia». Così il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato del Sassuolo ai microfoni di Skysport.

Il dirigente si è soffermato sui giocatori che sembrerebbero avere richieste sul mercato. «Con Laurienté, Pinamonti e Berardi abbiamo un tridente d'attacco importante e sappiamo di dover affrontare un campionato difficile. Poche squadre hanno tre giocatori così forti davanti come il Sassuolo. Per affrontare un campionato e avere l'obiettivo di non retrocedere è determinante avere giocatori forti. Berardi? Con lui c'è un legame speciale, è un campione vero anche fuori dal campo. Ha un contratto lungo, fino al 2027. L'intenzione è quella di sedersi per prolungare ancora il contratto. Credo debba esserci un discorso di riconoscenza da parte della società nei suoi confronti», ha detto.

«L'obiettivo è restare in Serie A, giocheremo con il Napoli che è la squadra più forte del campionato anche senza Lukaku. Siamo in ritardo sulla composizione della squadra, non siamo al completo, ma i nostri giocatori anche se giovani hanno entusiasmo e possiamo fare la nostra parte», ha concluso l'ad.

(Fonte: SS24)