Casadei, affare caldo: il Chelsea alza l’offerta. Oggi l’Inter ne parla col Sassuolo

Sono ore caldissime per il futuro di Cesare Casadei . Dopo l’addio di Andrea Pinamonti destinazione Sassuolo, può essere il baby centrocampista il prossimo a lasciare Milano. Da Londra è in arrivo un rilancio, ma occhio anche all’interesse dei neroverdi stessi. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport.

“Ieri il Chelsea è tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare Casadei, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva-vita estivo. Dopo la ventina di milioni incassati con la vendita di Pinamonti al Sassuolo (la plusvalenza inserita col riscatto obbligatorio nel bilancio 2023 sarebbe di circa 9,5), l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lavorano per una seconda uscita di un giovane. La prima offerta dei Blues era arrivata a 8 e ieri è stata verificata dai dirigenti la disponibilità degli inglesi di salire di un altro paio di gradini, fino a dieci. I nerazzurri, però, intendono lasciarlo partire per 15 milioni: l’affare è caldo, si tratta ancora. Senza, però, che venga inserita la “recompra”, eventualità che invece sarebbe accettata dal Sassuolo, la società di A che ha manifestato più interesse per il 19enne. I due club affronteranno l’argomento oggi, ma gli emiliani intendono pagare meno cash del Chelsea”, si legge.