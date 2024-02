Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, tra gli scenari in Italia e all'estero

"La prospettiva di vedere l’anno prossimo Conte su una panchina di una squadra che lotterà per vincere il campionato e soprattutto giocherà in Champions League con ambizioni importanti è sempre più concreta. Gli interessamenti in questi mesi non sono mancati. Conte in realtà vuole ancora riflettere bene e valutare le opzioni che a fine stagione ci saranno inevitabilmente. In Italia ma anche all’estero".