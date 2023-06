"Anche a centrocampo, comunque, sono previste novità. Se non altro perché dovrà essere sostituito Gagliardini. Mentre la partenza di Brozovic, in questo momento, è tutt’altro che scontata. A meno di offerte molto sostanziose, o di una richiesta per andare via, Epic resterà a disposizione di Inzaghi. C’è però l’idea di fare un innesto di sostanza in mediana, con due nomi in cima alle preferenze: Milinkovic e Frattesi".