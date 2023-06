Sky – Summit Inter-Chelsea: si proverà il doppio colpo Koulibaly-Lukaku in prestito

L'Inter proverà il doppio colpo in prestito dal Chelsea: lo ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport dopo il vertice di oggi

L'Inter proverà il doppio colpo in prestito dal Chelsea. È quanto emerso dopo il vertice di oggi tra Simone Inzaghi e la dirigenza al gran completo. La volontà è di tenere a Milano Romelu Lukaku, nuovamente in prestito, ma non soltanto, svela Gianluca Di Marzio a Sky Sport.