Caressa: “Inter, toppa clamorosa di Sacchi. Errore strano, so che la dirigenza arbitrale…”

"Non voglio mettere tra i flop tutti gli arbitri in generale, ma quello che è successo a Monza con l'Inter è un errore antico. So, tra l'altro, che la dirigenza arbitrale è molto arrabbiata per quanto accaduto. Un errore così non si può fare, è una toppa clamorosa. E' un errore strano, che gli arbitri non dovrebbero più avere in testa, e mi sorprende un po'. Ma restano errori, non è che ci sia cattiva fede".