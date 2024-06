Sky – Chiesa, opzione rinnovo abbandonata. La Juve si guarda attorno

La Juventus e Federico Chiesa sembrano intenzionati a separarsi. Conferme in questo senso arrivano da Skysport dove Gianluca Di Marzio ha spiegato: "Essendoci un contratto in scadenza tra un anno, anche il giocatore sta valutando e aspetta di capire anche come andrà l'Europeo per guardarsi intorno. Potrebbero esserci offerte dall'estero e resta un pallino di De Rossi per la Roma".