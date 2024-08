Lo riferisce Sky Sport, che riporta le ultime sull'affare per l'attaccante, in scadenza con i bianconeri nel 2025 e accostato anche all'Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, una volta completato l'iter burocratico per Dani Olmo, acquistato dal Lipsia ma non ancora registrato, il club blaugrana potrebbe procedere nell'affare con il calciatore.