Sky – Inter, cessione in vista: settimana prossima chiusura per Oristanio al Cagliari

La prossima settimana potrebbe vedere l'Inter operare soprattutto in uscita. Oltre a Onana, sempre più vicino al Manchester United, infatti, i nerazzurri potrebbero chiudere un altro affare, quello per il trasferimento di Gaetano Oristanio al Cagliari.

L'attaccante, che nell'ultima stagione ha giocato in Olanda con la maglia del Volendam, potrebbe dunque rientrare in Italia e proseguire la sua carriera in Serie A.