Sky – Balogun, Arsenal chiede 35 mln. Morata, non clausola ma problema fiscale che…

Dopo l'incontro di ieri tra i dirigenti della Roma, oggi gli agenti che seguono la trattativa Morata hanno visto l'Inter nella sede del club nerazzurro. In queste ore si era parlato di una clausola rescissoria. Ma - riferiscono a Skysport - non c'è una vera clausola nel contratto del calciatore, ma un problema fiscale: non può essere ceduto per non fare una minusvalenza sotto quella cifra.

Il club spagnolo incapperebbe in problemi fiscali e per questo non può scendere sotto i venti mln e mezzo. I giallorossi ci pensano, ma stessa situazione per quanto riguarda l'Inter che deciderà se insistere sullo spagnolo o su Balogun, 35 mln più bonus, il costo del cartellino. Il calciatore dell'Atletico ha giocato nella scorsa stagione 166 minuti in tutte le competizione. In prestito dall'Arsenal, con la maglia del Reims, l'attaccante statunitense ha giocato 143 minuti. Il secondo, a differenza del primo che è stato via dall'Italia solo un anno, potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita ed ha 22 anni, il club potrebbe pensare di investire su di lui anche in chiave futura.