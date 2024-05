Como, caccia a grandi nomi: per l’attacco ipotesi Icardi e Correa

Potrebbe essere un mercato scoppiettante e con grandi nomi, quello del Como neopromosso in Serie A. Il club lombardo, in mano ai fratelli Hartono, i più ricchi proprietari del nostro calcio, è infatti pronto a portare in riva al lago profili internazionali. In attacco, per esempio, si fanno anche i nomi di Mauro Icardi e Joaquin Correa. Scrive La Provincia di Como:

"Per l’attacco, sono circolati i nomi di Icardi e Suarez. Icardi ha ancora una villa sul lago di Como, questa città è anche un po’ casa sua, visto che l’ha frequentata spesso quando era all’Inter. E sempre per l’attacco c’è l’ipotesi Vardy, che era al Sinigaglia venerdì a vedere Como-Cosenza. Vardy era qui per l’amicizia con Wise. Un anno fa il Como aveva cercato di averlo, nonostante il divieto di avere extracomunitari in B. Si cercava una via per renderlo comunitario. Adesso, in A, cadono i vincoli, anche se il giocatore non è giovanissimo, e il suo amico Wise sembra avere meno influenza sul mercato del Como. «I motivi per cui sono qui? Non li so, a dire il vero, sono serio. Sono vecchio per la Serie A, ma vedremo cosa potrà succedere. Ho sempre desiderato assistere a una partita del Como e devo dire che è andata bene»,ha detto Vardy.