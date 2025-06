Condò: “Jonathan David? Accostato a tutti. La sensazione è una”

«È un giocatore forte, ha ereditato la leadership del Lille da Osimhen, ma lo stiamo rivedendo vicino al Napoli, alla Juve, se ne parla per l'Inter. Quando cambia la destinazione mi viene il dubbio che il suo procuratore stia lavorando veramente bene». Così a Skysport Paolo Condò ha parlato di Jonathan David, attaccante che si libera a parametro zero a fine giugno dal club francese e per il quale si parla dell'interesse di varie squadre, non solo in Italia.