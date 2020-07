Inter, Skriniar: “Peccato per il pareggio. Ora vogliamo andare avanti in Europa”

Ai microfoni di Sky Sport dopo Roma-Inter (2-2), Milan Skriniar ha espresso il suo rammarico per uno scudetto ormai sfumato, ma consapevole che la squadra di Conte può ancora togliersi delle soddisfazioni in questo finale di stagione. Ecco le sue parole:

“Sicuramente siamo venuti a Roma per prendere i tre punti. Non ci siamo riusciti, ma non c’è tanto tempo per parlare e recuperare, perché fra tre giorni c’è un’altra partita. Siamo in Champions con quattro giornate d’anticipo, cosa che non era successi negli anni precedenti, ma è un peccato perché secondo me abbiamo una squadra molto forte e puntavamo ad altro. Mancano quattro partite di campionato, poi ci sarà l’Europa League. Vogliamo lavorare bene e andare più lontano possibile“.

(Fonte: Sky Sport)