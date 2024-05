Inter, Correa addio certo: l’Estudiantes lo vuole e fa sul serio, lo scenario

C'è un nuovo scenario per il futuro di Joaquin Correa, che a fine stagione con ogni probabilità tornerà all'Inter dopo il prestito di quest'anno all'Olympique Marsiglia, che non ha intenzione di riscattarlo.

L'attaccante argentino, infatti, che non rientra nei piani nerazzurri per la prossima stagione, potrebbe fare ritorno in Argentina e, nello specifico, al club che lo ha cresciuto calcisticamente, l'Estudiantes de la Plata. A riportarlo è TNT Sports, che dà seguito a indiscrezioni che si rincorrono ormai da settimane. Resta da vedere se si riuscirà a trovare con l'Inter la formula giusta per il trasferimento del giocatore, che a Milano non ha mai davvero rispettato le aspettative alte dopo il periodo alla Lazio con Simone Inzaghi.