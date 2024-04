CdS – Riscatto Correa, l’Inter tifa Marsiglia: ecco tutte le cifre sul tavolo

L’Inter ‘tifa’ Marsiglia in Europa League: né Roma, né Atalanta, ma la squadra in cui gioca in prestito Joaquin Correa

Alessandro Cosattini Redattore 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 10:46)

L’Inter ‘tifa’ Marsiglia in Europa League. Né Roma, né Atalanta, ma la squadra in cui gioca in prestito Joaquin Correa. Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi, infatti, “il suo riscatto, a 10 milioni di euro, diventa obbligatorio soltanto in caso di accesso alla prossima Champions. Ebbene, considerato che, a 6 giornate dalla fine del torneo, l’OM è attualmente nono in classifica e che il quarto posto, utile per l’accesso al preliminare e attualmente occupato dal Lilla, è distante ben 10 punti, si può ben capire come l’unica strada rimasta sia appunto l’Europa League. Per il club nerazzurro sarebbe un gran colpo. La prospettiva, infatti, è che a fine stagione il Tucu torni alla base. Con tutte le inevitabili difficoltà nel cercargli una nuova sistemazione.