Moretto a FCIN1908: “Correa? Secondo me andrà via dall’Inter. Pista Arabia in piedi, lui apre”

Nel corso dell'ultima live di FCInter1908.it su Twitch ( qui come iscriversi al canale ) è intervenuto anche il giornalista di Relevo Matteo Moretto. Il quale, a domanda sul futuro di Correa, non ha escluso affatto la partenza dell'attaccante argentino dall'Inter in questa finestra di mercato estiva:

"Quella di Correa in Arabia è una porta che non chiuderei. Vedremo che offerte arriveranno, ma è una pista in piedi. Il giocatore ha aperto all'idea di trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo me alla fine Correa uscirà dall'Inter".