"Costo dell’operazione, abbordabile, 12 milioni; ingaggio da 6. Il problema è che a causa di regole stringenti sul fair play finanziario, il club di Barcellona deve rispettare un tetto salariale per la rosa. Chissà se la cessione di Faye al Rennes basterà per sbrogliare la matassa. Avviso ai naviganti: Chiesa per approdare al Camp Nou dovrà abbassarsi lo stipendio da 6 a 4,5-5 milioni", scrive il quotidiano.