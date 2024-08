Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Sergio Porrini, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Federico Chiesa: "La situazione di Chiesa è scomoda per tutti: per la società, per il giocatore stesso e per gli appassionati che osservano la vicenda dall'esterno. Purtroppo si è giunti a una frattura, e ciò rappresenta un danno per Chiesa, visto che la Juventus aveva riposto in lui grandi aspettative.