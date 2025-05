Nei giorni scorsi si era parlato insistentemente di un Cristiano Ronaldo corteggiato da alcuni club per il prossimo Mondiale per Club

Nei giorni scorsi si era parlato insistentemente di una trattativa che vedeva protagonista Cristiano Ronaldo, corteggiato da alcuni club che disputeranno il prossimo Mondiale per Club. Ebbene, secondo TMW, il club che più si sarebbe fatto avanti con il portoghese sarebbe il Wydad Casablanca

