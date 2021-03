Inter, il ‘gemello di Hakimi’ costa 20mln: “E’ il crossatore che serve a Conte a sinistra”

Le statistiche dicono che i cross sono un punto fondamentale nella manovra dell'Inter: spiegata la priorità nerazzurra sul mercato

Marco Macca

Le statistiche dicono che i cross sono un punto fondamentale nella manovra offensiva dell'Inter. Perché, se è vero che i nerazzurri sono la squadra che in Serie A segna di più di testa, è anche vero che quello di Conte è il gruppo che mette dentro più traversoni, 165 fin qui. Motivo per cui, soprattutto in un 3-5-2 come quello contiano, avere qualità sulle fasce è un aspetto dal quale non si può prescindere.

Ecco perché una delle priorità nel prossimo mercato sarà cercare un esterno di piede mancino di qualità, figura che oggi manca nella rosa nerazzurra.

Il nome in cima alla lista, secondo calciomercato.com, è quello di Emerson Palmieri: "Tra i giocatori seguiti c'è Emerson Palmieri, che piace tanto al tecnico pugliese: già cercato in estate, la valutazione che ne fa il Chelsea è di 20 milioni di euro, ma il poco spazio, l'essere palesemente fuori dai piani, abbinata alla sua voglia di cambiare aria, può venire incontro ai nerazzurri. Alla ricerca del gemello di Hakimi".

(Fonte: calciomercato.com)

