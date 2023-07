Sky – Confermate per domani le visite mediche di Cuadrado: i retroscena dell’affare con l’Inter

Sono confermate per domani le visite mediche di Juan Cuadrado con l'Inter. Il laterale colombiano arriverà in serata a Milano

Sono confermate per domani le visite mediche di Juan Cuadrado con l'Inter . Il laterale colombiano, come riporta Sky Sport, arriverà in serata a Milano e poi domani, di fatto, vivrà la sua prima giornata da nerazzurro. Gianlucadimarzio.com riporta alcuni retroscena dell'affare:

"L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, lavorava da tempo in segreto su questa operazione e ha fatto un lavoro importante per far sì che il suo assistito dopo la mancata conferma alla Juventus potesse restare in una squadra top italiana che gioca l'Europa".