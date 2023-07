Attacco Inter, il colpo può arrivare dalla Serie A: “Obiettivo Hojlund, ma c’è pure Simeone”

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero, il colpo per i nerazzurri in attacco potrebbe anche arrivare dalla Serie A

Continua la ricerca di un attaccante da parte dell'Inter dopo la turbolenta vicenda Lukaku. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero, il colpo per i nerazzurri potrebbe anche arrivare dalla Serie A, visto che uno dei primi nomi della lista è Hojlund dell'Atalanta. Ma non solo.

"Adesso è l’Inter che deve rituffarsi sul mercato. In attacco gli obiettivi restano Morata e Hojlund (ma l’Atalanta qualche settimana fa ha rifiutato i 50 milioni di euro offerti dal Manchester United). Ci sono però anche Simeone, Balogun e Taremi, già seguito dal Milan. In uscita è attesa per oggi (o comunque nelle prossime ore) l’ufficialità di Onana ai Red Devils per 55milioni di euro bonus compresi. Il club di viale della Liberazione è pronto a chiudere con il Bayern Monaco per Sommer. E intanto Inzaghi accoglie lo svincolato Cuadrado. Un esterno entra, un altro esce: a un passo dall’addio Gosens, corteggiato dal Wolfsburg".