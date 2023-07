Cuadrado all’Inter, tifosi divisi. È stata una scelta di Inzaghi: “Perfetto nel 3-5-2”

"Ma al di là delle simpatie, ciò che deve essere analizzato adesso è l’impatto tecnico dell’operazione. L’Inter era alla ricerca di un esterno destro che potesse alternarsi con Dumfries, dopo il mancato riscatto di Bellanova è la “retrocessione” a centrale di difesa di Darmian, straordinario nella seconda parte della passata stagione nel nuovo ruolo. E Inzaghi ha da sempre una grande ammirazione per il colombiano, ritenuto il giocatore ideale per esaltare il 3-5-2 del tecnico piacentino. Cuadrado firmerà per un anno a 2,5 milioni netti e nei prossimi giorni sarà a Milano per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Non troverà né Handanovic né Lukaku, e neanche Perisic, con cui aveva litigato nell’anno dello scudetto nerazzurro (2021), per un rigore conquistato che aveva fatto impazzire il croato e tutti i tifosi dell’Inter. Insomma, il colombiano avrà tanto da lavorare per conquistarsi l’affetto dei nuovi tifosi, ma ciò che conta adesso per la dirigenza è aver centrato il risultato. Inzaghi voleva Cuadrado ed è stato accontentato. E la rosa nerazzurra si arricchisce di una alternativa sulle fasce", precisa la Gazzetta.