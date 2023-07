Beffa Cuadrado: sconterà all’Inter 2 giornate di squalifica dopo il rosso contro i nerazzurri

E sì, perché dopo quell'accesa discussione in campo con Lukaku e altri componenti della squadra di Inzaghi, arrivata in seguito ai cori razzisti riservati proprio a Big Rom, Cuadrado fu punito dal Giudice Sportivo con una vera e propria stangata, ovvero tre turni di stop. Cuadrado poi scontò la prima giornata di squalifica nella semifinale di ritorno a San Siro, ma deve ancora stare forzatamente per due gare di Coppa Italia ai box.