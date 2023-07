Inter, Cuadrado prende il posto di Bellanova. Ma può diventare il titolare sulla fascia se…

Una notizia all'improvviso che per qualche ora ha oscurato la vicenda Lukaku: Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell'Inter

Una notizia all'improvviso che per qualche ora ha oscurato la vicenda Lukaku: Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell'Inter . In rosa, il colombiano prenderà il posto di Raoul Bellanova e, dunque, si giocherà il posto con Denzel Dumfries.

"Dopo la firma di Bellanova col Torino, l’Inter è pronta a risolvere il problema dell’esterno destro tutta fascia che possa alternarsi con Dumfries. O sostituirlo, nel caso in cui a Marotta, Ausilio e Baccin arrivi un’offerta adeguata per l’olandese. Cuadrado ha le caratteristiche che Inzaghi cerca: corsa e dribbling, per sfruttare il contropiede, opzione che sulla destra manca dalla partenza di Hakimi".