UFFICIALE – Ex Inter, Dalbert riparte dalla Serie B brasiliana

Contratto fino ad ottobre 2026 per l'ex nerazzurro che era tornato in Brasile e nella scorsa stagione aveva collezionato 24 presenze nella massima divisione, nello Sport Recife

L'America FC, squadra della Serie B brasiliana, annuncia l'ingaggio di Dalbert fino al 30 novembre 2026. "Il giocatore, originario di Barra Mansa, di Rio De Janeiro, a 31 anni ha firmato con noi - si legge nel comunicato del club brasiliano - e ha costruito la sua carriera internazionale giocando per importanti club europei, in particolare Inter e Fiorentina. Aveva iniziato a giocare in Portogallo nel 2013 con Viseu e Vitoria SC. Ha giocato anche in Francia col Nizza e in Italia col Cagliari, acquisendo esperienza in campionati molto competitivi".