Dalbert, Rennes scontento: “Poco improntato alla modestia”. Inter, ora c’è grosso rischio

Non senza qualche affanno, l’Inter è riuscita a trovare una sistemazione a Dalbert nell’ultima sessione di mercato. Il terzino brasiliano è infatti approdato al Rennes, tornando in quella Ligue 1 che l’ha formato come calciatore. Ma le cose non stanno andando come previsto, anzi, peggio.

Perché secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il club francese sarebbe estremamente scontento del giocatore, che, oltre a deludere in campo, mostra anche un atteggiamento “poco improntato alla modestia”. C’è ora un grosso rischio impensabile per l’Inter: la dirigenza del Rennes starebbe valutando infatti di rispedirlo a Milano già nella sessione invernale di mercato.