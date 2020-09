Sky – L’Inter vuole un colpo a sinistra: se esce Dalbert, si ripensa a un grande nome per Conte

Quasi certamente, nonostante l’arrivo di Kolarov, l’Inter proverà a prendere un altro esterno sinistro da regalare ad Antonio Conte. E, dopo Emerson Palmieri, c’è un altro nome del Chelsea tornato prepotentemente di moda in casa nerazzurra. E’ quello di Marcos Alonso, in uscita dai Blues (così come il compagno di squadra italo-brasiliano), soprattutto dopo l’arrivo di Chilwell.

I nerazzurri, consapevoli degli alti costi dell’operazione, vorrebbero comunque provare a fare un tentativo in caso di uscita di Dalbert che, dopo gli abboccamenti dalla Turchia, sarebbe finito nel mirino del Sassuolo.

(Fonte: Sky Sport)