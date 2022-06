Ag Agoume: “Futuro in 10 giorni, all’estero vogliono comprarlo. Tra lui e Asllani…”

Oggi mi ha fatto anche gli auguri per il mio compleanno. Una disavventura può capitare a tutti, è capitato a Donnarumma, a Buffon, a grandi portiere del presente e del passato. Bisogna saperci convivere. Lui ha metabolizzato quell'errore. E adesso è pronto per una nuova avventura. Ci sono parecchie squadre sia in Italia che all'estero. In Francia abbiamo avuto richieste anche da squadre importanti che lo apprezzano e lo stimano molto. Nei prossimi giorni con l'Inter, sceglieremo tutti insieme, cercheremo di capire la miglior destinazione per lui. Ha giocato da giovanissimo, ha dimostrato il suo valore. Deve solo tornare a giocare e poi il campo parlerà per lui.

Il mercato a volte ti porta a fare certe cose. Asllaniè forte e lo stimo ma lo è anche Agoumé. Vediamo come andrà nei prossimi giorni, ha richieste in Italia e all'estero. Io lo gestisco insieme al suo procuratore, sentiremo anche il giocatore cosa desidera fare. Piace in Germania e Francia, ci sono delle richieste. Vedremo con Ausilio e Marotta quale possa essere la soluzione migliore per il ragazzo. Nei prossimi 7-10 giorni verrà presa una decisione e si deciderà se andrà a giocare in prestito o se ci sarà una cessione all'estero. Lui e Asllani sono diverse, hanno caratteristiche diverse. Credo che Asllani sia una mezzala mentre Agoumé è più un regista davanti alla difesa. Credo non abbia la considerazione che merita e quindi tendo a dire che la sua carriera sarà altrove. Anche in Italia.