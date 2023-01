DAZN – Skriniar via ora? Cosa filtra dopo Cremonese-Inter. Non arriva Scalvini, c’è nome caldo

Si è parlato anche di mercato (e in particolare del futuro di Milan Skriniar) nel post partita di Cremonese-Inter in onda su DAZN. Secondo quanto riportato dall'inviato dell'emittente Francesco Fontana dalla pancia dello Zini, infatti, non arrivano, dalla dirigenza nerazzurra, segnali in direzione di una cessione immediata del difensore slovacco al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito, la strategia del club francese è assicurarsi il calciatore in estate a parametro zero e, dunque, senza esborso di denaro in questa sessione di mercato invernale. Anche perché, ricorda DAZN, a Skriniar è stata promessa una grossa somma al momento della firma con il PSG, soldi che, in caso di acquisto immediato, andrebbero invece nelle casse dell'Inter.