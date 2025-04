De Bruyne annuncia l’addio al City a fine stagione: “Casa mia per sempre”

"Caro Manchester - ha scritto il calciatore belga - vedendo questo post saprai già cosa voglio dirti. Così vado dritto al punto e ti dico subito che questi saranno i miei ultimi mesi come giocatore del City. Non è facile da scrivere, ma come calciatori di calcio sappiamo tutti che un giorno arriva la parola fine. Quel giorno è qui e tu meriti di sentirtelo dire prima da me. Il calcio mi ha portato a tutti voi, a questa città. Inseguendo il mio sogno, non sapendo che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città. Questo club. La gente qui mi ha dato tutto. Non avevo altra scelta che restituire quel tutto e indovinate un po', abbiamo vinto tutto. Che ci piaccia o no è il momento di dirci addio. Io e la mia famiglia siamo grati per tutto quello che questo posto ha significato per noi. Manchester sarà per sempre sul passaporto dei miei figli e ancora più importante, in ognuno dei nostri cuori. Questa sarà sempre casa per noi. Non possiamo che ringraziare la città, il club, lo staff, i compagni di squadra, gli amici e la famiglia per tutti questi 10 anni. Ogni storia finisce, ma questo è stato sicuramente il capitolo migliore. Godiamoci questi ultimi momenti insieme. Con molto amore, Kevin".