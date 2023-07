TS – Derby Morata-Lukaku per la Juve. “Big Rom dopo lo scherzetto all’Inter…”

In ogni caso Giuntoli non può permettersi di restare con il cerino in mano per cui mantiene attive tutte le possibili alternative. In primis quella di Alvaro Morata, che rispetto al belga costa la metà come cartellino, 21 milioni la clausola per averlo dall’Atletico Madrid, e porterebbe un gradimento dieci volte superiore tra la tifoseria bianconera, inviperita per il possibile arrivo dell’ex centravanti interista. Dunque la sfida a distanza tra i due prosegue come abbiamo avuto modo di scrivere a inizio settimana anche se non si tratta di un duello esclusivo visto che su Alvaro sono più che vigili anche Inter e Roma”, si legge.