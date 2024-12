Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Marco Di Cesare: il difensore centrale del Racing, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe finito nel mirino della Roma, che avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale. Così scrive la Rosea: "Una Roma sempre più argentina e con un occhio al futuro. Non solo i rinnovi di Paredes e Dybala e l'attesa per Soulé. In difesa, infatti, il club giallorosso ha messo seriamente gli occhi su Marco Di Cesare".