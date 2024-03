Di Gregorio, il prezzo oggi e quanto era costato al Monza. L’Inter osserva

C’è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dell’Inter per la porta del futuro. Non si discute minimamente il rendimento di Yann Sommer, anzi, ma i nerazzurri osservano diversi profili per i prossimi anni. E tra questi c'è il prodotto del settore giovanile nerazzurro, ceduto al Monza per circa 4 milioni di euro e oggi valutato oltre i 20 milioni. E il prezzo può salire ulteriormente, visto il rendimento di Di Gregorio in queste stagioni di Serie A.