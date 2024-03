Il tecnico dell'Inter ha scelto chi sarà in campo al centro della difesa e come laterale destro dal 1' contro l'Atletico

Erano principalmente due i dubbi di formazione di Inzaghi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico schiererà i titolari, ma per quanto riguarda due ruoli c'erano in atto due ballottaggi: per il ruolo di centrale difensivo la scelta era tra Acerbi e De Vrij e per il ruolo di esterno destro tra Dumfries e Darmian.