«Potrebbe decidere di mettersi di nuovo in discussione in un grande club dopo il tentativo con l'Inter, ma sicuramente non era il Gasperini di oggi. Perché con l'Atalanta, la sensazione è che il ciclo sia arrivato, per varie motivazioni, arrivato ad una fine naturale. Quindi potrebbe avere, come l'anno scorso quando era stato in ballo per il Napoli quando poi non se l'è sentita e ha pensato di poter fare ancora di più con i bergamaschi e poter provare a vincere lo scudetto, adesso la possibilità di riprovare. La Roma potrebbe dargli una serie di garanzie che lui vuole e avrebbe Ranieri alle spalle in grado di supportarlo. E poi un qualsiasi altro allenatore, non di esperienza, non di curriculum e non di spalle larghe, alle prime difficoltà verrebbe detto dalla piazza che dovrebbe andare via perché c'è Ranieri. La presenza di Claudio è importante e fondamentale, rappresenta il filo conduttore tra presente e futuro, ma è un'ombra ingombrante. Anche se lui ha detto che vuole smettere e non penso che tornerà ad allenare, ecco», ha concluso il giornalista.