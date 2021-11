Di Marzio: “Inter, se blocchi un giocatore come Onana vuol dire che…”

Il giornalista di Sky Sport ha parlato così dell'operazione di mercato che sta per chiudere l'Inter per il futuro

Un segnale per il futuro molto importante. Una garanzia dopo le cessioni illustri della scorsa finestra di mercato. L’Inter si muove per rinforzare ancora la rosa di Simone Inzaghi e si appresta a chiudere un colpo, come svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Da mesi parliamo di Onana, portiere dell’Ajax, io so che l’Inter lo ha bloccato. Aspetterà i mesi giusti per poter formalizzare l’intesa, ma se blocchi un giocatore per il futuro è perché hai la possibilità di intervenire”.