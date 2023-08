Non è ancora arrivato il via libera finale per Benjamin Pavard all'Inter: le ultimissime secondo Gianluca Di Marzio

“L’Inter aspetta il via libera finale del Bayern Monaco. L’operazione tra i due club è chiusa, c’è l’accordo, ma è vincolata al fatto che il club tedesco trovi il sostituto. Per ora Tuchel non ha ancora individuato il giocatore giusto. L’Inter è ottimista, ma allo stesso tempo anche nervosa per la situazione”, ha spiegato.