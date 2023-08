Pavard, manca ancora il via libera del Bayern Monaco: l’Inter aspetta, ma non in eterno

L'Inter ha raggiunto ormai da giorni un accordo con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard, eppure il difensore francese non è ancora partito alla volta di Milano. Motivo? I bavaresi, prima di dare il via libero definitivo, vogliono trovare un sostituto. Un intoppo che non mette a rischio l'operazione, ma che di sicuro ne dilata i tempi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nessun passo indietro, nessun dramma. Però un piccolo campanello d'allarme comincia a sentirsi in lontananza. E se Thomas Tuchel si impuntasse davvero fino all'ultimo giorno e bloccasse il trasferimento di Benjamin Pavard all'Inter? Al momento, l'allenatore tedesco è riuscito quantomeno a rallentare lo sbarco del francese a Milano, che il club nerazzurro sperava di poter organizzare negli ultimi due giorni, per potergli permettere già oggi di allenarsi con la squadra e di essere a disposizione per la trasferta di Cagliari in programma lunedì sera".