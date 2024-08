Conte, sconfitta alla prima con il Napoli è record negativo

L'allenatore ha subito una sconfitta per tre a zero al Bentegodi contro il Verona e Opta sottolinea che non era mai successo nelle sue esperienze in Serie A

Un record in negativo per mister Conte. L'allenatore è stato sconfitto, insieme al suo Napoli, per tre a zero a Verona all'esordio in questo campionato. Opta segnala che si tratta di una novità assoluta per l'ex allenatore nerazzurro.

Il noto profilo di dati statistici scrive: "Per la prima volta in carriera il tecnico salentino ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A. In precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Inciampo". Delusissimo a fine gare il mister che ha parlato di una squadra che si è sciolta come neve al sole alla prima occasione e che non ha trovato la forza di reagire, una caratteristica che a che fare con la mentalità e che "non si allena così facilmente, serve tempo".