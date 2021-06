GdS – Dimarco ha mercato, ma decide Inzaghi: “Il vero motivo per cui può restare”

Gli aggiornamenti sul futuro del giocatore, reduce dal prestito al Verona e richiesto dal nuovo allenatore del Torino Juric.

Deciderà Simone Inzaghi . Federico Dimarco dopo la stagione positiva al Verona rientrerà all’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore. Al nuovo allenatore nerazzurro poi spetterà la scelta finale sul suo futuro. Ivan Juric ha fatto il suo nome alla dirigenza del Torino per rinforzare la difesa e la fascia sinistra, ma l’Inter al momento prende tempo prima di decidere sul suo futuro. La conferma è arrivata anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha fatto chiarezza sulla situazione.

“Da valutare poi la posizione di Dimarco, che rientrerà dal Verona. Il mancino ha mercato, ma dovrebbe restare. Pure lui infatti sa adattarsi in difesa, come successo spesso con Juric”, si legge su Gazzetta.it. È ancora presto per conoscere il futuro di Dimarco.