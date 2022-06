Di Marzio: “Domani incontro Inter-Empoli per Asllani: affare da 14mln più bonus”

Non solo Lukaku e Dybala: l'Inter sta conducendo tante altre operazioni per rinforzare tutta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E, come riporta Sky Sport, i dirigenti hanno intenzione di chiudere nella giornata di domani un altro colpo: "Domani avverrà l'incontro tra Empoli e Inter per definire l'operazione Kristjan Asllani: sarà un affare importante da 14 milioni più bonus. I toscani vogliono sostituirlo con Marin del Cagliari", afferma Gianluca Di Marzio.