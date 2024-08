Di Marzio: “Pinamonti fuori dal progetto del Sassuolo di Grosso”

Dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, Andrea Pinamonti cerca squadra. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, specifica che l'ex attaccante dell'Inter, insieme a Turati e Consigli, è da considerarsi fuori dal progetto: "Difficilmente faranno parte della squadra di Grosso. Tutti e tre potrebbero lasciare i neroverdi in questa sessione di mercato. L'allenatore ha chiesto alla società di poter lavorare solo con chi ha le giuste motivazioni", si legge. Qualche settimana fa si era parlato di proposte arrivate dall'estero per il calciatore ma al momento sembra non essersi concretizzato nulla.