"Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’accordo con il Palermo per la cessione di Ranocchia. Dopodiché per il difensore francese sarà il momento delle visite mediche e della firma sul contratto fino al 2027".

